Фермент против коллагена: как популярный «укол красоты» может истончить кожу лица

Популярный косметологический препарат лонгидаза, используемый для коррекции рубцов и фиброзов, может вызывать опасные последствия при неправильном применении — к таким выводам пришел пластический хирург Георгий Карапетян в комментарии для RuNews24.ru .

Как пояснил эксперт, лонгидаза — это фермент, который влияет на соединительную ткань, вызывая ее расслабление и истончение. По его словам, препарат целенаправленно расщепляет коллаген и другие структурные компоненты кожи. При этом в 80-90% случаев последствия обратимы, и ткань полностью восстанавливается после окончания действия фермента.

Ключевые риски возникают при нарушении техники введения — неправильная концентрация препарата или ошибочная глубина инъекции могут привести к растяжению и сверхэластичности кожи, деформациям мягких тканей. Это особенно опасно, если речь идет о неком наследственном фоне — так называемой коллагенопатии.

Особую тревогу эксперта вызывает растущая тенденция использования лонгидазы для косметических целей неспециалистами, хотя изначально препарат создавался для медицинского применения.

«Лонгидаза — это проверенное медицинское средство, которое дает положительный эффект. И он не должен быть дискредитирован различными осложнениями, побочными эффектами, которые были получены в результате либо неправильного применения препарата, либо неконтролируемой индивидуальной реакции, которую своевременно не была устранена специалистом», — резюмировал пластический хирург Георгий Карапетян.

Для пациентов это означает необходимость тщательного выбора клиники и проверки квалификации косметолога — только правильная дозировка и ювелирная техника введения обеспечивают безопасность процедуры.

