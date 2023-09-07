В подмосковной Электростали снесли аварийный многоквартирный дом

В Электростали в рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов был ликвидирован многоквартирный дом на улице Горького, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Здание 1932 года постройки решением администрации городского округа было признано аварийным, подлежащим расселению и сносу. В настоящий момент работы по сносу завершены, территория освобождена от строительного мусора.

Всего на территории Электростали выявлено 40 объектов незавершенного строительства, из них 11 самовольно возведенных. Снесено 22 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы проверили безопасность избирательных участков.