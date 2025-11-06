Фермер из Висконсина вернулся к жизни и поведал, что видел «там»

Фермер из американского штата Висконсин Филипп Хашейдер перенес клиническую смерть после сердечного приступа, случившегося во время тренировки со штангой. Об этом сообщает издание The Mirror, передает « Газета.ру».

Мужчина потерял сознание, и его сердце перестало биться на шесть минут. Все это время медики пытались вернуть его к жизни. После успешной реанимации Хашейдер заявил, что видел происходящее со стороны — его сознание будто покинуло тело.

По словам фермера, в момент смерти он ощутил абсолютный покой и легкость, а вокруг не было ни неба, ни звезд, ни времени. Он описал место как «пространство без страха и боли».

После возвращения к жизни Хашейдер заявил, что получил «знак» и должен делиться своим опытом с другими. Позже он написал книгу под названием «Шесть минут в вечности», где подробно рассказал о своем переживании.

