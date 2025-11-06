Фермер из Висконсина вернулся к жизни и поведал, что видел «там»
Mirror: после остановки сердца фермер описал загробный мир местом без боли
Фермер из американского штата Висконсин Филипп Хашейдер перенес клиническую смерть после сердечного приступа, случившегося во время тренировки со штангой. Об этом сообщает издание The Mirror, передает «Газета.ру».
Мужчина потерял сознание, и его сердце перестало биться на шесть минут. Все это время медики пытались вернуть его к жизни. После успешной реанимации Хашейдер заявил, что видел происходящее со стороны — его сознание будто покинуло тело.
По словам фермера, в момент смерти он ощутил абсолютный покой и легкость, а вокруг не было ни неба, ни звезд, ни времени. Он описал место как «пространство без страха и боли».
После возвращения к жизни Хашейдер заявил, что получил «знак» и должен делиться своим опытом с другими. Позже он написал книгу под названием «Шесть минут в вечности», где подробно рассказал о своем переживании.
Ранее сообщалось, что пролетевшее над Подмосковьем загадочное НЛО упало в Новгородской и Тверской областях.