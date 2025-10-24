Фермер умер после укуса слепня
Daily Star: фермер погиб от септического шока после укуса слепня
Фото: [Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio]
Сельскохозяйственный рабочий Эндрю Кейн из Нортумберленда умер после укуса слепня, который привел к септическому шоку. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Star. Несмотря на антибиотики и медицинскую помощь, молодой мужчина не смог выжить.
Эндрю Кейн получил укус слепня в локоть во время работы на ферме. Сначала врачи назначили антибиотики, и состояние казалось стабильным.
Через две недели мужчина потерял сознание во время встречи с друзьями и был срочно госпитализирован. Медики диагностировали септический шок. Эндрю находился в коме несколько недель, однако спасти его не удалось.
Мать погибшего, Рэйчел, отметила, что никто не мог предположить смертельного исхода от укуса насекомого. Эндрю вырос в фермерской семье и продолжил семейное дело. Он также обучался на художника и декоратора. Даже в тяжелом состоянии проявлял заботу о медицинском персонале, просил приобрести подарки для медсестер.
