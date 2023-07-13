Фермерам Греции запретили работать на пахотных лошадях
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Министерство сельского хозяйства Греции запретило фермерам страны осуществлять свою деятельность на пахотных и гужевых лошадях с 12 до 17 часов дня из-за изнуряющей жары. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что в Афинах сегодня утром была зафиксирована температура +34°С, после полудня столбик термометра поднялся до +38 °С.
Добавляется, что властями страны запрещен вход в заповедники и леса с целью снижения риска лесных пожаров.