Фермерам из Подмосковья, производящим молочную продукцию, продлили сроки подачи заявок на господдержку
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Для малых производителей молочной продукции в Подмосковье увеличили сроки подачи заявок на господдержку в связи с введением обязательной маркировки такой продукции с 1 декабря. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Для наиболее комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку молочной продукции были разработаны федеральные меры поддержки. Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Узнать подробнее о господдержке и ее условиях можно на сайте оператора системы маркировки «Честный знак».
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