Губернатор Подмосковья: нужно составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании

Парки и другие территории для отдыха в Московской области должны быть комфортными. Кроме того, у малого бизнеса должны быть возможности работать там и оказывать услуги. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководством областного правительства и главами муниципалитетов.

«Очень приятно, что эти проекты сдаются вовремя. Идет активный рост посещения наших парков. Все пространства, которые мы обеспечиваем, должны работать и быть комфортны», — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что недавно в Подмосковье прошло голосование, связанное с улучшением парков, и отметил, что нужно составить дорожные карты для реализации собранных рекомендаций и пожеланий.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.