Фермерское хозяйство из Подмосковья передало в детский дом урожай клубники и смородины

В фермерском хозяйстве «Коломенская ягода» добровольцы помогли собрать урожай клубники и смородины, который отправили в один из детских домов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В Подмосковье лидер по выращиванию ягод открытого и закрытого грунта — городской округ Коломна. «Коломенская ягода» — хозяйство, которое зарекомендовало себя не только как успешный производитель ягод и рассады, но и участник благотворительных акций», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, за несколько часов добровольцам удалось собрать более 50 килограммов клубники и смородины, которые сегодня же передадут воспитанникам детского дома. Отметим, что благотворительную акцию организовало фермерское хозяйство совместно с представителями Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи, юнармейцами городского округа Коломна и представителями негосударственного пенсионного фонда работников агропромышленного комплекса.