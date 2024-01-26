Фермерское кафе открылось в Московской области

В Подмосковье при поддержке Московской областного фонда микрофинансирования открыли фермерское кафе, оно появилось в ледовой арене «Звездный» в Орехово-Зуево. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд предоставил льготный заем в рамзере двух миллионов рублей на эти цели крестьянско-фермерскому хозяйству «УнасФерма» в рамках программы «Социальный бизнес». До этого хозяйству также предоставляли услуги центра «Мой бизнес» Московской области. Узнать подробности о программах фонда можно здесь. Напомним, что областной центр «Мой бизнес» создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.