Фермеры из г.о. Шатура примут участие в гастрономическом фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» в Тверской области

Фермеры Алексей и Екатерина Черкашины представят городской округ Шатура на гастрономическом фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который состоится в Тверской области.

Администрация городского округа желает фермерам победы.

«Желаем успехов в представлении достижений на фестивале в Тверской области!» — заявила Администрация городского округа Шатура.

Алексей и Екатерина Черкашины на протяжении многих лет занимаются сыроварением. Секрет высокого качества их продукции прост. Они используют натуральное молоко джерсейской породы коров, которое отличается высокой жирностью и большим количеством белков. Некоторые виды сыров шатурские фермеры производят по авторской рецептуре.

Семья Черкашиных имеет большой опыт участия в различных конкурсах, продовольственных ярмарках и других мероприятия, которые регулярно проходят на территории округа. Неудивительно, ведь ассортимент продукции широкий.

Фермеры изготавливают по уникальной рецептуре вкусные и натуральные сыры различных видов: козьи (Манчего и Монтазио), с плесенью (Камамбер, Горгонзола, Валансе и Шаурс), а также Адыгейский, Сулугуни, Брынза, Шевр, Голландский, Гауда, Качота, Кашковал и Маасдам.