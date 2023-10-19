Фермеры из подмосковного Клина стали лауреатами всероссийского конкурса

В этом году девятнадцатое по счету состязание поваров и кулинаров стало самым масштабным за все время проведения. За призы боролись свыше 400 конкурсантов. Церемония чествования состоялась в Храме Христа Спасителя.

Клинчане удостоились диплома третьей степени в номинации «Сервис». Жюри просто не могло не оценить красивый медовый фонтан и фондю из сыра в исполнении потомственного пчеловода Марии Мыльниковой. По ее словам, она очень рада этому событию и теперь нацеливается на создание оригинальных косметических подарков к новогодним праздникам.