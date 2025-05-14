Фермеры Озер начали картофельную кампанию

В частности, агрофирма «Сосновка» начала высадку картофеля. В текущем сезоне планируется посадка картофеля на общую площадь в 450 гектаров, включая поля агрофирмы «Сосновка» и предприятия «Емельяновка».

Вместе с тем, озерские земледельцы выполняют и другие важные работы по подготовке к посевной. Ведется подготовка почвенного покрова для теплолюбивых овощей, выполняется посев трав различных сроков созревания, а также ячменя. Кроме того, продолжается высадка рассады капусты.

Ранее сельскохозяйственные предприятия провели подкормку озимых пшеничных культур и трав, завершили внесение калийных удобрений под овощные культуры, провели химическую обработку озимой пшеницы и боронование многолетних трав.