Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на территориях своих хозяйств

«Турбизнес долго этого ждал. В России развивается туризм, много частных ферм и виноделен, где могут предложить людям проживание в рамках сборного тура или частной поездки. Но раньше это было запрещено по закону, поскольку нельзя было принимать путешественников в гостевых домах, построенных на землях сельхозназначения. Винный туризм очень стремительно сейчас развивается на Кубани, много интересных локаций в Ставропольском крае и в Ростовской области. Для семей с детьми востребованы поездки в фермерские хозяйства, где можно увидеть, как выращивают пшеницу, перемалывают ее в муку и выпекают хлеб, производят сыры и возделывают фруктовые плантации. Как правило, такие хозяйства расположены на значительном удалении от крупных городов и транспортных хабов, поэтому возможность приехать ни одним днем, а с ночевкой, считаю, станет драйвером развития такого туризма», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Денис Полунчуков.