Фестиваль «Аутизм — важно знать!» масштабно прошел в Шатурской библиотеке 2 апреля

Организатором мероприятия выступил Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». На мероприятии участникам рассказали и продемонстрировали, чем отличаются детки с аутизмом от остальных людей. Каждый из них вырастет и будет жить в социуме, поэтому так важно понимать их особенности. Родители, профессионалы и представители общественности объединились в этот день, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности, мотивировать оказывать помощь таким семьям.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

«На мой взгляд, очень малое количество людей проинформировано о данной проблеме. Даже проводили опросы сами лично наши специалисты. «А Вы знаете, что такое аутизм?», «А Вы знаете, как с этим жить?». И очень многие люди не знают. Они не сталкивались. Поэтому это мероприятие актуально, на наш взгляд,— рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.

В залах библиотеки прошли консультации специалистов, выставка творческих работ детей с ОВЗ и инклюзивный концерт учащихся детской школы искусств им. Калинина. Территория была зонирована, что позволило одновременно провести различные мастер-классы, упражнения сенсорной направленности, канистерапию и интерактив с аниматорами. Для посетителей подготовили эффектную фотозону и позаботились о комфортабельном месте для фуд-зоны.

Людей собралось очень много. Пришли не только неравнодушные горожане, дети и их родители, но и представители администрации, благочиния, благотворители, специалисты и волонтеры.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

«Почетными гостями праздника стали: клирик Никольского храма г. Шатура, священник Александр Боярских; заместитель главы Городского округа Шатура Глухова Анна Сергеевна; специалисты и воспитанники ГБСУСО МО «Добрый дом «Шатурский»; представители ГАУ СО МО «КЦСОиР «Орехово-Зуевский», — сообщает Окружное управление социального развития (городского округа Шатура).

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» выражает благодарность всем, кто принял участие в организации фестиваля «АУТИЗМ — важно знать!». 2 апреля, начиная с 2008 года, различные мероприятия, приуроченные Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, проходят во всем мире.