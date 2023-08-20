Фестиваль «День деревень» провели на стадионе в поселке Лунево

Населенные пункты городского округа Химки приняли участие в конкурсах «Лучший пирог» и «Праздник урожая», которые провели в рамках фестиваля «День деревень». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В этом году мероприятие провели под эгидой межрегионального фестиваля казачьей воинской культуры «Яблочный спас». Жители напекли пирогов и принесли яблоки, чтобы угостить друг друга, а также создали интересные поделки из фруктов и овощей. Как и всегда, праздник прошел весело и с теплотой», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

«День деревень» в Луневе начался с молебна, где все желающие освятили свой урожай. Гости фестиваля смогли оценить деревенскую кухню, покататься на лошадях, сразиться в армрестлинге, поиграть в «городки» и послушать концерт казачьих творческих коллективов. Таланты казачьих коллективов и успехи химкинских садоводов и кулинаров на празднике оценила депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей. Фестиваль «День деревень» стал уже традиционным, ведь он проходит уже не первый год. Люди приготовили столько интересных поделок и вкусных пирогов. Я считаю, что праздник удался», – отметила Ирина Роднина.

Праздник завершили вручением грамот старостам деревень, победителям конкурсов, а также волонтерам, которые плетут маскировочные сети для бойцов, которые служат в зоне спецоперации.

Фестиваль стал частью реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», в рамках которой в парках и зонах отдыха проводят концерты, фестивали, мастер-классы и ярмарки.