Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Павловском Посаде
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
В Павловском Посаде с большим успехом завершился фестиваль «Город танцует в парках», прошедший 21 июня в парке «Меленки». Фестиваль, организованный под руководством Егора Дружинина, привлек более 4 тысяч зрителей, жаждущих насладиться прекрасным танцевальным искусством.
На сцене выступили 10 коллективов из Павлово-Посадского городского округа, поразив публику оригинальными и энергичными выступлениями. Кульминацией вечера стал профессиональный мастер-класс от «КЕД концерт», организованный танцорами, известными по популярным телешоу «Танцы» и «Новые танцы».
«Этот вечер стал настоящим праздником творчества, объединившим участников, зрителей и организаторов. Никто не остался равнодушным! Особые поздравления заслуживают коллективы "С пятки на носок" и "Фри денс", которые одержали победу и теперь представят Павлово-Посадский округ на большом гала-концерте в сентябре, выступая в различных возрастных категориях», - поделился Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.