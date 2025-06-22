Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Павловском Посаде

«Этот вечер стал настоящим праздником творчества, объединившим участников, зрителей и организаторов. Никто не остался равнодушным! Особые поздравления заслуживают коллективы "С пятки на носок" и "Фри денс", которые одержали победу и теперь представят Павлово-Посадский округ на большом гала-концерте в сентябре, выступая в различных возрастных категориях», - поделился Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.