Фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД» впервые состоится в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоится I фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД». Мероприятие запланировано на 4 и 5 октября.

Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс выступил организатором мероприятия. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Павлово-Посадского городского округа Московской области. Проект ориентирован на развитие в Подмосковье fashion-туризма — это новое, но очень востребованное направление.

«Фестиваль станет главным событием в нише fashion-туризма Подмосковья и площадкой, где желающие смогут посмотреть, купить, заказать наряд из тканей местных фабрик по готовым лекалам либо индивидуального фасона», — уверены организаторы.

Организаторы фестиваля рассказали, что история Павловского Посада неразрывно связана со знаменитым народным промыслом — карнавалом. Он в свою очередь ассоциируется с модой.

«Карнавал — самая демократичная форма массового праздника, он позволит производителям тканей не только демонстрировать свою продукцию, но и реализовывать ее, используя различные формы рекламы», — отмечают организаторы фестиваля.

В первый день фестиваля, 4 октября, гостей мероприятия ожидают необычные мастер-классы, увлекательные лекции и семинары, модный показ. На второй день, 5 октября, запланировано уличное карнавальное шествие. Участниками карнавала станут представители различных предприятий и фабрик. Шествие объединит коллективы учреждений образования и культуры.