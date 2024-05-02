Фестиваль колокольного звона традиционно прошел в Клину

Фестиваль проходит уже седьмой год подряд. На территории Храма Воскресения Христова собираются не только клинчане, но и жители соседних регионов. Нынешний год исключением не стал.

В рамках фестиваля под руководством Заслуженной артистки РФ Галины Филимоновой выступил ансамбль «Колокола России». В сотрудничестве с фольклорным центром «Москва» коллектив представил колокольные звоны, звучащие в различных храмах и монастырях Москвы и Подмосковья.

«Мы привезли колокольные звоны разных монастырей и храмов города Москвы и Подмосковья. Наши друзья фольклорный ансамбль «Москва» тоже украшают эту программу. Каждый год мы собираемся в вербное воскресенье, чтобы порадовать жителей колокольным звоном, приобщить их к данному искусству. Напоминаем о том, что русская культура всегда будет жить», — рассказала Галина Филимонова.

В рамках мероприятия провели конкурс юных звонарей. Молодые таланты продемонстрировали свои умения в управлении колоколами. Попробовать себя в колокольном звоне мог каждый гость мероприятия. Для участников мероприятия проводили различные интересные мастер-классы. Продемонстрировать полученные знания можно было на передвижных звонницах.

«Это большое счастье, побывать на таком фестивале. Душа поет, радуется. Сегодня прекрасная погода, народу много и все рады. Спасибо за такой прекрасный праздник», — поделилась гостья мероприятия Надежда Федюкина.

Ранее мы сообщали, что в Клину в преддверии Международного дня танца на сцене МЦ «Стекольный» состоялся масштабный концерт.