Фестиваль «Культура и интеллект» - музыка из сердца наукограда

В Черноголовке завершился фестиваль «Культура и интеллект», сезон 2025 года. Три концерта, три дня, три культурных события для жителей Черноголовки и других городов. Более тысячи зрителей побывали на празднике, наполненном музыкой, эстетикой и удовольствием для всех ценителей качественного зрелища.

Открывал программу фестиваля концерт «От Баха до Басты». Название говорит само за себя. Эпоха барокко и классицизма переплелась с современной музыкой. Произведения Баха, Рахманинова, Бетховена и др. исполняют как ведущие музыканты московских оркестров, так и талантливые музыканты Черноголовки. Изюминкой вечера стало исполнения современного хита «Сансара» (Баста), который спели юные артисты фольклорного ансамбля «Горлица».

Вторым событием фестиваля стало представление для самых младших зрителей. Волшебная история Клайва Льюиса «Хроник Нарнии» ожила благодаря песочной анимации в исполнении художника Лилии Частиной, оркестра театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и чтецу Михаилу Головушкину. Сказочная атмосфера, душевная история и филигранное исполнение обеспечили аншлаг концерту.

Завершилась программа фестиваля джазовым концертом, хедлайнером которого стал саксофонист Армир Ли. Американский джазмен, выпускник Berklee College of Music - в своей игре он сочетает классическую школу и импровизацию. Этот концерт стал настоящим событием для всех меломанов.

Сезон 2025 закрыт, но Фестиваль «Культура и интеллект» ждет своих зрителей!

Еще больше сюрпризов и интересных событий в 2026 году.