Фестиваль «Легенды улиц» в Подольске собрал 5 тыс. участников

Фестиваль «Легенды улиц» собрал в парке им. Виктора Талалихина в Подольске рекордные 5 тыс. участников и зрителей, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. Мероприятие превратилось в грандиозный праздник спорта и музыки, объединив поклонников разных видов уличной активности.

Главными звездами праздника дня стали экстремальные райдеры. На специально оборудованных рампах скейтбордисты, BMX-велосипедисты и самокатчики демонстрировали головокружительные трюки под восхищённые возгласы зрителей.

Особый ажиотаж вызвал мастер-класс семикратного чемпиона России, участника Олимпийских игр Константина Андреева.

Не менее жарко было на баскетбольных площадках. Турниры форматов 1х1 и 3х3 собрали как профессиональных игроков, так и новичков. Особенным событием стала встреча с легендарным баскетболистом Виктором Кейру, который дал ценные советы молодым спортсменам.

«Сегодня каждый смог почувствовать себя частью большого сообщества любителей уличного спорта», — отметил Артамонов.

Музыкальную атмосферу фестиваля создавали диджейские сеты DJ Haimm, а кульминацией праздника стало выступление популярного музыканта Йовича.

Успех мероприятия уже сейчас заставляет задуматься о расширении формата в следующем году. По предварительным данным, «Легенды улиц-2025» могут включить в программу новые спортивные дисциплины и пригласить еще больше звезд всероссийского масштаба.

