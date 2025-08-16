В Подольске 23 августа покажут три российские премьеры в рамках акции «Ночь кино»

Подольск готовится к юбилейной десятой всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 23 августа и будет приурочена ко Дню российского кино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского округа Подольск.

В этом году зрителей ждет особенная программа — сразу три российские премьеры, которые можно будет увидеть совершенно бесплатно.

Главными кинолентами вечера станут военная драма «Группа крови» (18+), посвященная Великой Победе, семейная сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) по мотивам известной книги Александра Волкова и биографическая картина «Пророк. История Александра Пушкина» (18+), раскрывающая новые грани жизни великого поэта.

Показы пройдут одновременно на шести площадках города — в Доме культуры «Металлург», Культурно-просветительском центре «Дубровицы», Сельском доме культуры «Молодежный», Доме культуры имени К. Маркса, Доме культуры имени Лепсе и в Парке культуры и отдыха имени В. Талалихина. Это дает возможность каждому жителю выбрать удобное место для просмотра.

Акция «Ночь кино» уже стала доброй традицией и ежегодно собирает тысячи зрителей по всей стране. В Подольске организаторы подготовили не только кинопоказы, но и дополнительные мероприятия, которые сделают вечер по-настоящему праздничным.

День российского кино официально отмечается 27 августа, но благодаря акции «Ночь кино» праздник для любителей кинематографа начнется на несколько дней раньше.

