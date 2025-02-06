Фестиваль «Мартовский кот» состоится в округе Пушкинский в феврале

Творческий фестиваль «Мартовский кот» состоится в библиотеке им. И.Ф. Горбунова 15 и 16 февраля.

Организаторы мероприятия отметили, что у мастеров еще есть шанс подать заявку на участие в фестивале. В рамках мероприятия они смогут представить авторские изделия ручной работы. Заявить об участии можно через ватсап.

Организаторы также обратились к желающим посетить фестиваль. Даты его проведения были выбраны символично. Скоро Россия будет праздновать День защитника Отечества и Международный женский день. Участие в мероприятии — прекрасная возможность приобрести оригинальный сувенир для близких людей.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Кроме того, гости мероприятия смогут вдохновиться окружающей атмосферой красоты. Предусмотрена праздничная фотозона. Творческие коллективы муниципалитета подготовили веселые выступления. Запланированы увлекательные мастер-классы.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Место проведения — библиотека им. И.Ф. Горбунова (г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1). Время — с 11.00 до 19.00.