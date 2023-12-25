Фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства прошел в подмосковной Ивантеевке

Ивантеевское творческое объединение «Город мастеров» (Городской округ Пушкинский) устроило праздничный фестиваль «Новый год в Стране чудес». Он собрал мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Подмосковья.

Местом фестиваля стала Центральная библиотека имени Горбунова. Здесь были представлены самобытные экспонаты для интерьера, игрушки из глины, дерева, камня, кожи и других материалов. В преддверие Нового года, конечно же, на выставке было много игрушек. Отдельный раздел заняла детская одежда.

Фестиваль в Ивантеевке проводился уже седьмой раз. Как отмечает организатор Валентина Санникова, с каждым годом он становится популярнее, привлекает творческих людей, которые поражают и радуют своими идеями и поделками.