Фестиваль молодежных брендов на маркете «Бочка» проходит в Подольске

В первый день фестиваля молодежных брендов на маркете «Бочка» в парк имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске пришло более двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего на площадке на этот раз представлено 45 брендов из Московской области и других регионов. Посетители имеют возможность принять участие в розыгрышах и получить призы. «Бочка» — это объединение мастеров молодежных направлений, которые занимаются рукоделием, делают свечи, сумки, украшения и многое другое.

«Маркет „Бочка“ — пространство, вдохновенное любовью к творчеству, ностальгией по детству. Место, где каждый найдет то, что ему нужно», — рассказал организатор маркета Михаил Баженов.

Семейная мыловарня Bubble Beauty создает ремесленное душистое мыло на маслах и полезную косметику для ванны и душа из натуральных природных ингредиентов. Продукцию делают по авторской рецептуре, с ароматом и эстетичным внешним видом.

Семейная мастерская «Тигги-дизайн» шьет аксессуары ручной работы из натуральной кожи и наносит на них принты. На протяжении 12 лет совершенствует собственный метод нанесения на кожу принта.

Отмечается, что данный фестиваль продлится два дня, на нем можно выбрать понравившиеся работы и познакомиться с их авторами.