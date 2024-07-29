Фестиваль «Молодинская битва» посетило более 50 тысяч человек

Он прошел на территории городского округа Чехов в селе Молоди в эти выходные. Праздник был насыщенным на разного рода события, которые пришлись по вкусу гостям фестиваля, ведь его главной особенностью является уникальная возможность стать одним из «свидетелей» исторического события.

Любой желающий мог окунуться в атмосферу Руси XVI века и принять участие в интересных мероприятиях. Среди них – увлекательные мастер-классы от «Ремесленной слободы» по литейному делу, прядению на прялке, чеканке браслетов, гончарному ремеслу и изготовлению пуговиц.

Главная сцена стала площадкой для выступления подмосковных творческих коллективов и популярных фолк-групп. Они поддерживали атмосферу фестиваля целый день. Гости также могли посмотреть на реконструкцию битвы, в ходе которой русские бойцы победили крымского хана.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Кстати, о сражениях! Захватывающие соревнования по кулачному бою собрали вокруг себя множество зрителей – они страстно болели за понравившихся участников. В финале соперники устроили братские объятия. Затем гости отправились на яркую дискотеку.

Фестиваль «Молодинская битва» оставил после себя приятные впечатления! О нем рассказал глава городского округа Чехов, поблагодарив всех участников. По словам Михаила Собакина, в рамках мероприятия также проходили различные квесты, турниры и другие национальные забавы.