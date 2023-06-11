Фестиваль музыки и активного образа жизни «Река» прошел в Королеве

На берегу Клязьмы в Королеве состоялся городской фестиваль «Река». Мероприятие проводится уже второй год подряд.

Гости фестиваля играли в волейбол, бросали фрисби, принимали участие в мастер-классах от вейк-парка «Гагарин», а также занимались йогой на сап-бордах, сообщило РИАМО.

Для посетителей также была подготовлена концертная программа. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечали приглашенные диджеи и музыкальные группы, в том числе коллектив из Королева DIV, а также победитель первого сезона телешоу «Песни» Олег Терновой.

Мероприятие посетил глава городского округа Игорь Трифонов. Он принял участие в мастер-классе по оформлению шопперов, пообщался с местными жителями и пожелал им приятного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проекте «Лето в Подмосковье», в рамках которого в регионе пройдут различные фестивали, концерты под открытым небом, тематические экскурсии и многое другое.