Фестиваль народного творчества «Ягодка с кислинкой» порадовал жителей Егорьевска

Мероприятие собрало сотни любителей фольклора, став уже четвертым по счету. Гости и коллективы из близлежащих сел и деревень, Егорьевска и других городов, а также дачники, проводящие лето в местных СНТ, с нетерпением ждали этого события.

«Мы задумались, почему есть «Фестиваль лука», «Фестиваль огурца»? А что такого есть у нас, чтобы и нам сделать вот такой интересный красочный фестиваль? И моя коллега Татьяна Сорокина, заведующая Верейковским СДК, сказала, что у нас на болотах растет много клюквы — это вкусная и очень полезная ягода, которой мы и посвятили наш фестиваль. Проводим его уже 4-й год, и с каждым разом он становится все масштабнее», — рассказала заместитель директора, заведующая отделом культурно-массовой работы КДЦ «Новый» Ксения Горячева.

В организации и проведении фестиваля принял участие весь КДЦ «Новый». Вокальные и хореографические ансамбли подарили зрителям народные песни и танцы, а многие участники нарядились в красочные русские сарафаны, стилизованные платья и костюмы, чтобы проводить для взрослых и детей народные игры и обучающие мастер-классы. Жители деревни Большое Гридино разработали увлекательную игру, в которой необходимо было правильно распределить различные стили росписи по столбцам: гжельскую, жостовскую и гуслицкую – характерную для егорьевского края.

На мастер-классах гости научились расписывать бересту, изготавливать куклы-обереги, создавать изящные карманные веера, а кульминацией стал мастер-класс-флешмоб, в котором все желающие смогли совместно создать большой ковер.

«Очень насыщенная культурная жизнь у деревни. Мы приезжаем сюда на дачу и участвуем во всех мероприятиях с удовольствием. Недавно были на Дне физкультурника, а сегодня дочь уже играет в сказке на фестивале «Ягодка с кислинкой». Очень нравится, что тут привлекают детей к народному творчеству, прививают им эту культуру, поют народные песни. Они все это слушают, узнают, интересуются. Это очень важно», — делится участница фестиваля Ирина Абрамова.

Традиционной особенностью фестиваля стал кулинарный конкурс, где участницы демонстрируют свои умения в приготовлении выпечки, используя клюкву в качестве украшения, начинки, варенья или джема. Жюри всегда с трудом принимает решение, выбирая победителя.

«Я подготовила яблочно-клюквенные маффины. Это наш семейный рецепт, мы храним его в секрете и передаем из поколения в поколение. На праздники и дни рождения готовим их, всем очень нравится. В прошлом году я получила диплом участника, а в этом надеюсь стать победителем конкурса», — рассказывает участница фестиваля Любовь Патрикеева.

Заместитель директора, заведующая отделом культурно-массовой работы КДЦ «Новый» Ксения Горячева рассказала:

«Из самых интересных рецептов, которые были ранее, — клюквенная пастила. Это было очень необычно, очень вкусно. Были рулеты, то есть хозяюшки изощряются и добавляют клюкву в свои обычные блюда, тем самым получается новый рецепт. Также ежегодно готовим клюквенный компот, который очень освежает в жару».

Для зрителей артисты местного дома культуры представили современную интерпретацию сказки «О рыбаке и рыбке», провели викторину и интерактив, посвященные народным промыслам. На ярмарке егорьевские мастера представили изделия собственного производства: вязаные игрушки, расписные пряники, украшения. Фестиваль не только создал атмосферу народного творчества, но и позволил гостям узнать больше о русской культуре, ее истории и традициях.