«Фестиваль национальных культур проходит у нас в Подмосковье уже в девятый раз. В этом году его принимает Пушкино. У гостей есть прекрасная возможность не только хорошо провести время, посмотреть на выступления творческих коллективов, принять участие в мастер-классах и попробовать национальные блюда, но и больше узнать о традициях разных народов, — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В Центральном парке культуры и отдыха артисты различных творческих коллективов и объединений со всего Подмосковья исполняют для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. На территории парка установлены специальные домики-стенды, где развернута выставка национального прикладного искусства и быта. Среди экспонатов — предметы народных промыслов России, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Белорусии и Мордовии.

Гости праздника плетут венки, учатся изготавливать кукол, принимают участие в мастер-классах по вязанию, вышивке, бисероплетению, росписи национальных костюмов, танцам, и приготовлению национальных блюд. Кроме того, всех желающих угощают пловом с бараниной и кашей (организаторы подготовили более трех тысяч порций), а также холодным и горячим чаем.