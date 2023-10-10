Фестиваль «Подмосковные вечера» состоится в Мытищах

В мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» пройдет Восьмой Международный фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера». Новостью поделились на сайте администрации подмосковного городского округа.

На суд зрителей представят 13 спектаклей труп из разных городов России. Как отметил председатель Союза театральных деятелей РФ и народный артист России Александр Калягин, мероприятие будет популярно среди зрителей. Особенно благодаря мытищинскому театру «ФЭСТ», представители которого продолжают популяризировать драматическую культуру, невзирая на трудности.

Фестиваль пройдет с 26 октября по 2 ноября. Зрителям представят самые яркие представления из трех сотен, которые подавали заявки на участие в этом событии. Их видеозаписи посмотрел и выбрал экспертный совет. Лучшую постановку, которая станет обладателем гран-при фестиваля, выберут сами зрители.