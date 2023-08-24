Фестиваль «Праздник урожая» пройдет на сыроварне в Подмосковье

В эти выходные на Истринской сыроварне Олега Сироты в дереве Дубровское пройдет фестиваль «Праздник урожая», сообщили в областном Минсельхозпроде. На нем свою продукцию представят более 15 фермеров и ремесленников.

Посетители мероприятия смогут приобрести натуральные фермерские продукты и кондитерские изделия. Кроме того, на фестивале ремесленники представят собственные изделия ручной работы: деревянные доски и посуду, предметы декора из натурального дуба, игрушки из плюшевой пряжи и не только. Отдельную развлекательную программу подготовят для детей.

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