Фестиваль профессий «Путь навыков» состоялся в Большой Шатуре

На образовательное мероприятие пришли более 500 школьников, которые смогли узнать о разных профессиях больше.

Цель фестиваля – познакомить подрастающее поколение с существующими специальностями, их развитием и актуальными изменениями на рынке труда. Эти знания получили дети из четырех образовательных учреждений Подмосковья. Были школьники из Орехово-Зуева, Егорьевска, Воскресенска и Большой Шатуры, где и проводили фестиваль.

Для ребят были организованы мастер-классы. У всех была возможность попробовать себя в разных специальностях и узнать о них больше. Например, ученики примерили на себя роль поваров, иллюстраторов, дизайнеров, инженеров, спасателей и специалистов IT-сферы. Было множество профессий, которые наиболее востребованы в России и за рубежом.

Дети вовлеклись в процесс с особым интересом. Возможно, что это мероприятие помогло многим ученикам определиться или задуматься о своей будущей профессии.

Фестиваль провели при поддержке Минобразования Подмосковья и Центра опережающей профессиональной подготовки.