Фестиваль профессий «Путь навыков» состоялся в Кашире

Мероприятие провели во Дворце спорта «Юбилейный». Михаил Шувалов отметил важность проведения подобных фестивалей, ведь у подростков появляется уникальная возможность познакомиться с особенностями различных профессий.

«Фестиваль стал для каждого школьника уникальной возможностью познакомиться с различными специальностями. Не просто услышать о них, но и посмотреть на людей, которые учат и которые учатся. А еще поучаствовать в мастер-классах и сделать что-то своими руками, чтобы понять, что представляет из себя каждая из представленных профессий», — поделился мнением глава Каширы Шувалов.

Со школьниками провели встречу представители различных колледжей Подмосковья, в числе которых учебные заведения из Луховиц и Раменского, Ступино, Каширы и Озер.

На площадке фестиваля школьникам предоставили теоретические данные о различных профессиях, которые в настоящее время остаются самыми востребованными на рынке труда. Учащимся предложили принять участие в мастер-классах. Представители общеобразовательных учреждений рассказали о важности обладания определенными профессиональными навыками и умениями. Также специалисты осуществили подбор потенциальных кадров среди молодежи.

«Мне понравился мастер-класс по приготовлению маленьких бургеров. Вообще-то с будущей профессией я уже определилась, но, возможно, попробую и поварское дело», — поделилась впечатлениями участница фестиваля, ученица школы № 2 Яна.

Профориентационный проект «Путь навыков» был инициирован Министерством образования Московской области. Его реализацией занимается Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области.