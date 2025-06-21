Фестиваль «Русский культурный код» состоялся в Павловском Посаде

21 июня в Павловском Посаде состоялся фестиваль «Русский культурный код», объединивший современные направления в искусстве, моду и элементы традиционной культуры.

Мероприятие прошло на площадке, подчеркивающей значимость Павловского Посада как центра текстильного производства и важной части культурного наследия России. Город, известный своими платками, стал логичным выбором для проведения мероприятия, отражающего особенности российского культурного кода.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Организаторами фестиваля выступили Елена Махиня, основатель бренда дизайнерской одежды «Астромода», и Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс (МУК «ППМВК»). Посетители оценили коллекции, представленные Верой Баланиной, Светланой Тараненко, директором музейно-выставочного комплекса Ириной Ушаковой и Еленой Махиней.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Фестиваль стал не только демонстрацией современной эстетики и творческого потенциала, но и подготовительным этапом к Всероссийскому фестивалю швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД», запланированному на 13 сентября 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятие акцентировало внимание на уникальном сочетании традиций и современных тенденций в Павловском Посаде, где текстильное прошлое является источником вдохновения для культурных проектов.