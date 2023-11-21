Фестиваль самобытного авторского творчества состоялся в Кашире

Учащиеся учебных заведений из подмосковной Каширы стали участниками Фестиваля самобытного авторского творчества «Стихия». Мероприятие состоялось в муниципальном молодежном центре.

Например, на фестивале зачитали собственные лирические сочинения поэтесса и лауреат литературных конкурсов Марина Нефедова, а также Анастасия Ромашкина, София Кудряшова и Алена Абакумова. Кирилл Тимошенко подготовил диораму (художественный макет), посвященную войне 1941-1945 годов. Гитарист-самоучка Владимир Гадлевский поразил гостей фестиваля виртуозной игрой. А театральный коллектив седьмой школы представил мюзикл, которые стал отличным завершением мероприятия.

Все участники фестиваля в подмосковной Кашире были отмечены памятными грамотами.