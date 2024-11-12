Фестиваль стилизованного народного танца «России яркие узоры» прошел в Шатуре

Вот уже в четвертый раз на территории г.о. Шатура проходит фестиваль стилизованного народного танца. На сцене спортивно-культурного центра «Рошаль» свои номера представили лучшие участники.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о.Шатура ]

«Мы давно вынашивали эту идею. Хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль «Раздолье», и мы придумали такой фестиваль. Мы хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», — рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.

В конкурсе также принял участие коллектив «Раздолье». Ребята в возрасте от 7 до 17 лет занимаются на базе шатурского дома культуры. На фестивале они представили вниманию зрителей четыре танцевальных номера. Репертуар коллектива большой. Они могут поставить трогательный и искренний танцевальный номер на патриотическую композицию, а затем зарядить зал веселым настроением.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о.Шатура ]

«От выступлений ждем море эмоций, позитива. Плюс к тому – это большой опыт. Посмотрим на других, может, и себе что-то в копилочку возьмем. Ну и дети пообщаются между собой. Ведь мы соперники на сцене, а в жизни нужно дружить», — поделился один из руководителей хореографического коллектива «Раздолье» Иван Саютин.

Участниками фестиваля стали 19 коллективов. В общей сложности это более 400 человек. Каждый номер получился оригинальным. На сцене выступили танцоры разных возрастов и стилей, которые удивляли не только постановками, но и яркими костюмами. Гран-при фестиваля достался хореографическому ансамблю «Иван да Марья» из города Жуковский.