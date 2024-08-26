Фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо» прошел в Воскресенске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В городском округе Воскресенск прошел фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо». Гости мероприятия масштабно и ярко отметили Спас, а представители туристической отрасли дискуссировали о ее перспективах развития.
Мероприятие, приуроченное к празднованию медового, орехового и яблочного Спаса, состоялось в парке Кривякино. Для жителей и гостей округа провели ряд праздничных мероприятий: песни, хороводы и театрализованные представления.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Фестиваль подразумевал также деловую программу. Участники обсудили развитие туристического потенциала не только Воскресенска, но и Подмосковья. Пятый год подряд мероприятие становится интерактивной площадкой, где профильные специалисты из разных регионов России делятся накопленным опытом и перспективами развития отрасли на ближайшее время.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
«В 2022 году фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» стал финалистом премии RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел», — отметил на открытии мероприятия глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.