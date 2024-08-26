Фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо» прошел в Воскресенске

В городском округе Воскресенск прошел фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо». Гости мероприятия масштабно и ярко отметили Спас, а представители туристической отрасли дискуссировали о ее перспективах развития.

Мероприятие, приуроченное к празднованию медового, орехового и яблочного Спаса, состоялось в парке Кривякино. Для жителей и гостей округа провели ряд праздничных мероприятий: песни, хороводы и театрализованные представления.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

Фестиваль подразумевал также деловую программу. Участники обсудили развитие туристического потенциала не только Воскресенска, но и Подмосковья. Пятый год подряд мероприятие становится интерактивной площадкой, где профильные специалисты из разных регионов России делятся накопленным опытом и перспективами развития отрасли на ближайшее время.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]