Фестиваль уличной еды «Кухня без границ» в Павловском посаде завершился

Глава подмосковного городского округа Павловский Посад Денис Семенов сообщил, что завершился фестиваль «Кухня без границ». Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам Семенова, в мероприятии приняли участие восемь команд из Павловского Посада и Электрогорска. Участники кулинарного фестиваля готовили блюда разных народов России и Белоруссии. Всего команды сделали 100 килограмм куриных крыльев, 2000 сосисок, 1000 порций каши, а также ряд других блюд. Каждый мог найти что-то по вкусу из всего кулинарного разнообразия.

Команда главы Павловского Посада «Мы вместе» также приняла участие в фестивале и презентовала белорусские блюда. А сам гастрономический праздник получился, по словам Дениса Семенова, впечатляющим.

Фестиваль «Кухня без границ» проводился в новом формате, который понравился горожанам и гостям муниципалитета. Его собираются повторять вновь, чтобы знакомить людей с культурой уличной еды.