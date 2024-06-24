Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» пройдет в Павловском Посаде в субботу

Фестиваль уличных культуры «Стоп-кадр» пройдет в субботу, 29 июня, в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в рамках мероприятия на территории сквера Дома-музея В. В. Тихонова с 14 до 19 часов будут открыты площадки, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Планируется, что гостями фестиваля станут танцующий флейтист NNK_Project-Дмитрий Ларичев, студия брейка-данса «Люди ночи». Также желающие смогут увидеть выступления студии праздника «Позитифф», которые представят анимационную программу для детей, зажигательные танцы и мастер-класс от Free Dance Crew и услышать живую музыку от ВИА Кабаре «Огонек». Для посетителей приготовили увлекательные дворовые игры, выступления уличных музыкантов, занимательные мастер-классы, беспроигрышную лотерею и другое.

Кроме того, в завершении мероприятия состоится подведение итогов конкурса граффити.