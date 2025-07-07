Фестиваль в Коломне отметил лучшие многодетные семьи Подмосковья

В Коломне, на Соборной площади кремля, состоялся областной фестиваль «Рябинушка», посвященный Дню семьи, любви и верности, где были отмечены лучшие многодетные семьи региона. Главная цель мероприятия – подчеркнуть важность семейных ценностей, любви к русским традициям и народному искусству.

В этом году почетные награды были вручены семьям военнослужащих, защищающих нашу страну: семье Кирсановых, семье Хреновых-Тарасовых, семье Каратеевых и семье Беляковых.

С приветственными словами на церемонии открытия фестиваля выступили председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России и президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

«В этот день мы отдаем дань уважения многовековым традициям бережного и внимательного отношения к семье. Эти задачи имеют первостепенное значение и постоянно подчеркиваются нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным. Семья на протяжении всей истории является оплотом культурных и духовных традиций, связующим мостом между поколениями, фундаментом здорового общества и сильного государства. Даже на расстоянии тепло семьи и родного очага поддерживает наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Наши защитники знают, что их дома ждут любящие жены и дети. И мы делаем все возможное, чтобы окружить их заботой и вниманием», - сказал, обращаясь к участникам фестиваля, Александр Гречищев.

Посетители фестиваля насладились насыщенной программой развлечений и культурных мероприятий. Для всех желающих были организованы аттракционы и мастер-классы народных промыслов, а также прошли выступления музыкальных и танцевальных коллективов. За два дня проведения семейного фестиваля «Рябинушка» его посетили около 12 тысяч человек.