Фестиваль Журавля в Талдомском округе посетили более 800 человек

Мероприятие проходило в деревне Дмитровка на территории биостанции заказника «Журавлиная родина», где можно понаблюдать за поведением птиц в естественных условиях. Фестиваль стал уже доброй традицией для горожан. Время проведения выбрано неслучайно. Грациозные журавли готовятся к отлету в теплые края. Гости мероприятия могли наблюдать, как птицы группируются, как подготавливаются и как покидают родной край, отправившись в Северную Африку. Для гостей провели экскурсионную программу. На территории проживает около 500 птиц.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Не менее приятные эмоции люди получили от участия в праздничных мероприятиях, которые прошли на территории станции. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин и председатель Совета депутатов Михаил Аникеев тепло приветствовали всех гостей. В Талдомском городском округе прошли выступления фольклорных коллективов, ярмарка народных промыслов, увлекательные мастер-классы, конкурсы, викторины. Гостей ожидали приятные сюрпризы. Один из них — чаепитие из настоящего дровяного самовара. Посетители с радостью приобретали сувенирную продукции с «журавлиной» тематикой, представленную в большом ассортименте.

На фестиваль также приехали лучшие кулинары со всего округа, которые участвовали в гастрономическом конкурсе «Оранжевое солнце».