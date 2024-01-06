Фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» состоялся в подмосковном Сергиевом Посаде

Традиционный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» провели в шестой раз в городском парке «Скитские пруды» в подмосковном Сергиевом Посаде. В соревнованиях по ловле рыбы на льду могли попробовать свои силы как любители, так и профессиональные спортсмены.

В этом году в муниципалитет на зимнюю рыбалку приехали сорок человек из Московской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей, а также из Москвы. Примечательно, что самым юным участникам — всего по 11 лет.

За годы существования «Мормышка» стала семейным праздником: рядом с опытными рыбаками уже нередко можно увидеть их вторых половинок. Известно, что из-за аномально сильных морозов улов порадовал не всех спортсменов. По итогам соревнований первое место занял Владимир Казаринов — суммарный вес его добычи составил более пятисот грамм, серебро забрал Евгений Кондратьев — его улов потянул на 325 грамм, третье место досталось Никите Бахолдину — его окунь весил 273 грамма.

Также организаторы наградили специальными призами всех юных рыболовов и прекрасных участниц соревнований. При этом гостям и болельщикам также не давали скучали, ведь специально для них были организованы игровая программа и полевая кухня.