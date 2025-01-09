Фестиваль «Зимний мотофристайл» в Пушкино посетили более 4 тыс. человек

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В Пушкино прошел экстремальный фестиваль мотокультуры «Зимний мотофристайл», гостями которого стали более 4 тыс. жителей и гостей Городского округа Пушкинский.

Мероприятие состоялось в центре Пушкино. В этот день на улице звучал рев моторов. Мотоциклисты показывали спортивные достижения. Фестиваль превратился в яркое шоу. Зрители были поражены ловкостью и быстротой смелых мотоциклистов.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поделился впечатлениями от шоу. Он назвал фестиваль увлекательным и ярким.

Фото: [ Андрей Кирашев ]

«Благодарю спортсменов за яркое представление и команду Губернатора региона Андрея Воробьева за организацию увлекательных шоу!» — отметил глава муниципалитета.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В фестивале приняли участие профессиональные спортсмены из команды FMX13. Они выполнили сложные трюки на мотоциклах и багги, прыжки с трамплина и пируэты в воздухе. Зрители высоко оценили мастерство экстремальных спортсменов.

Юные гости мероприятия признались, что запомнят шоу на всю жизнь. Один из зрителей отметил, что раньше видел зрелищные спецэффекты только в кино.