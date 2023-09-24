Фестиваль «Золотой Кабачок» прошел в Клину

На этих выходных к Клину состоялся один из самых ярких гастрономических фестивалей этой осени — «Золотой Кабачок». Прошло мероприятие в поселении Нудольское.

Гостей на фестивале угощали различной продукцией, изготовленной из даров осени. На мероприятии было чем заняться и детям, и взрослых. Например, для юных гостей приготовили различные мастер-классы, тематические фотозоны и активности под открытым небом.

Состоялись в рамках фестиваля и различные конкурсы. Так, приз за лучшую шарлотку получила Александра Веклич из Воздвиженского. Награды за самую большую тыкву (28 килограммов) и самый большой кабачок (6 килограммов) уехали в Высоковск.

Отметим, что в 2024 году фестиваль «Золотой Кабачок» отметит свой юбилей и пройдет уже в 20-й раз! Все эти годы мероприятие совершало турне по поселениям городского округа, а на будущий год, как и 20 лет назад, его планируют провести в самом Клину. По плану фестиваль состоится в парке Сестрорецкий.