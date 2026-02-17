Февраль-обманщик: «солнечные окна» в Подмосковье захлопнутся зимней пургой

В столичный регион уже пришли первые «солнечные окна», но зима сдаваться не собирается. Корреспондент REGIONS вместе с синоптиком Татьяной Поздняковой разобрался, будет ли март в Подмосковье теплым, ждать ли еще аномальных морозов и когда подмосковным водителям действительно можно задуматься о смене зимней резины.

Будет тепло, но морозы еще вернутся

По долгосрочным моделям март в Московском регионе выглядит скорее теплым, чем суровым. Однако, по словам метеоролога, это не значит, что морозы исчезнут совсем. Для марта в средней полосе России ночные и даже дневные заморозки — нормальное явление.

Как отметила Позднякова, морозы в марте обычное явление. Среднесуточная температура становится положительной только в начале последней декады марта. То есть в первой половине месяца и в середине марта возможны как кратковременные похолодания, так и периоды вполне весеннего тепла. Насколько низкими будут минимальные температуры и как именно распределится тепло по декадам, пока сказать сложно, отметила специалист. Однако более точные прогнозы можно делать только в конце февраля.

Оттепели: ждать ли тепла еще в феврале

Многие в Подмосковье уже успели позавидовать жителям юга и Кавказа, где накануне установилась почти летняя погода. Но и в Центральной России полностью зимний сценарий не гарантирован.

«Модели колеблются. Некоторые показывают, что в конце февраля температура еще может приблизиться к отметке 0 градусов в дневные часы. Ведь ситуация меняется: циклоны на стадии формирования, и пока непонятно, сколько тепла они возьмут над Средиземным морем и успеют ли доставить его до нашего региона. Но надежда на хотя бы одну оттепель в феврале еще сохраняется», — рассказала Позднякова.

Синоптик напомнила, что кратковременные вспышки тепла зимой — нормальное явление не только для юга, но и для центра страны. Подмосковные «февральские окна» — это такие же короткие солнечные периоды: красиво, чуть теплее, но это не отменяет ни зимы, ни последующих похолоданий.

В качестве примера Позднякова привела Кавказ, где также случаются февральские окна тепла, но потом все возвращается.

«Зимняя пурга» и снег до апреля: почему рано менять резину

Главный практический вопрос для подмосковных водителей — когда можно записываться на шиномонтаж и переходить на летнюю резину. По мнению синоптика, спешить точно не стоит до конца марта, ведь снега достаточно много и это сохраняет риск гололедицы.

По словам синоптика, ближайшие дни также не дают оснований для оптимизма тем, кто уже мысленно переключился на весну.

«Мы пока живем в зимнем режиме, причем в хорошем зимнем режиме. В четверг будет просто зимняя пурга», — отметила Позднякова.

Итог: чего ждать подмосковным жителям в марте

Если обобщить текущие модельные расчеты, сценарий для Подмосковья выглядит так:

Март в целом — теплее нормы, особенно по средним значениям месяца. Морозы не исчезнут: ночные и местами дневные минусы возможны практически весь месяц, особенно до последней декады. Оттепели и «солнечные окна» будут, в том числе уже в конце февраля, но они кратковременны и могут сменяться снегом и ветром. Снег, по умеренному сценарию, может сохраняться до начала апреля, особенно в тенистых местах и на обочинах. Зимнюю резину оптимально держать минимум до конца марта, а лучше ориентироваться на устойчивое отсутствие ночных заморозков и гололедицы. Как заключила синоптик: пока Подмосковье живет в зимнем режиме.

