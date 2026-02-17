Снег, метель и потепление: как изменится погода в Москве до четверга

По сообщению ТАСС, в Московском регионе 19 февраля ожидается потепление. Как рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в четверг в столице температура поднимется до −3…−5 ∘C. При этом ночью в Москве ожидается −12…−14 ∘C, а по области — −11…−16 ∘C; днем же произойдет потепление: в городе до −3…−5 ∘C, в области — до −2…−7 ∘C.