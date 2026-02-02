Февральский чек-ап: названы 5 показателей, которые избавят от анемии и апатии

Февраль является идеальным моментом для того, чтобы перестать винить погоду и пройти минимальный медицинский «техосмотр», не дожидаясь полного истощения ресурсов. Терапевт Андрей Усеинов в беседе с REGIONS отмечает, что типичная жалоба пациентов в этот период — сочетание скрытой анемии и нарушений в работе щитовидной железы.

По словам эксперта, «зима как наиболее тяжелый и изнурительный для нашего организма период — прямое показание к прохождению комплексного обследования», ведь именно в сезон температурных качелей здоровье становится максимально уязвимым. Для получения достоверных результатов и эффективного восстановления Усеинов рекомендует придерживаться следующих правил:

Соблюдение режима голодания: кровь на биохимию, гормоны щитовидной железы и уровень железа сдается строго натощак после 8–12 часов ночного голодания.

Отказ от биодобавок: прием витамина D, препаратов железа и мультивитаминных комплексов прекращается минимум за 7–10 дней до визита в лабораторию, чтобы исключить ложное завышение показателей.

Исключение физических нагрузок: за сутки до сдачи анализов исключаются интенсивные тренировки и посещение сауны, так как это может исказить уровень ферментов и общие показатели крови.

Стабилизация эмоционального фона: перед забором крови на ТТГ и другие гормоны необходим покой; рекомендуется прибыть в клинику заранее и посидеть 15–20 минут в спокойном состоянии.

Питьевой режим: утром перед процедурой разрешается выпить стакан чистой негазированной воды, что облегчит забор венозной крови и снизит ее вязкость.

Первым в списке необходимых исследований значится витамин D. Из-за короткого светового дня и плотной одежды его запасы к февралю оказываются на нуле, что провоцирует тревожность и мышечную слабость. Вторым критически важным этапом является проверка уровня железа и ферритина.

Эксперт предупреждает, что общий анализ крови может оставаться в норме, пока внутренние «склады» организма уже опустошены. Для точной диагностики терапевт советует сдать общий анализ крови, проверить сывороточное железо и показатели витаминов В9 и В12.

Третье направление — работа щитовидной железы, сбои в которой часто маскируются под обычную плаксивость или беспричинную прибавку в весе. Андрей Усеинов подчеркивает: «Мы ориентируемся на ТТГ и свободные Т3 и Т4, а в ряде случаев назначаем расширенную панель с антителами». Самостоятельно выписывать себе гормональные препараты только из-за чувства разбитости категорически запрещено.

Помимо специфических тестов, медики рекомендуют не игнорировать базовый скрининг: биохимию крови, общий анализ мочи и липидный профиль. Это позволяет вовремя заметить сигналы нарушений обмена веществ или скрытые воспаления в почках и печени. При этом важно помнить, что лабораторная диагностика — лишь часть успеха. По мнению Андрея Усеинова, «любимая работа, спорт, правильное питание и оптимизм — это фундамент», а анализы лишь помогают вовремя скорректировать сбои в системе.

