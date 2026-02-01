Опасные пилюли: какие обычные лекарства делают вас старыми и больными

Прием некоторых распространенных лекарственных препаратов может вызывать неожиданный побочный эффект — хроническую усталость и потерю жизненной энергии. Специалисты объясняют это явление лекарственной деплецией нутриентов, когда медикаменты нарушают усвоение или ускоряют выведение из организма важных витаминов и микроэлементов, пишет Блокнот.

Среди основных «воров энергии» врачи выделяют несколько категорий препаратов. Статины, назначаемые для снижения холестерина, могут значительно уменьшать выработку коэнзима Q10 — вещества, критически важного для энергетического обмена в клетках. Это приводит к мышечной слабости, быстрой утомляемости и ощущению «тумана в голове».

Метформин, широко применяемый для лечения диабета и преддиабетических состояний, часто вызывает дефицит витамина B12, нарушая его всасывание в кишечнике. Недостаток этого витамина проявляется онемением конечностей, ухудшением памяти, раздражительностью и постоянной усталостью.

Ингибиторы протонной помпы (омепразол и аналоги), используемые для лечения изжоги и заболеваний желудка, снижая кислотность, препятствуют нормальному усвоению магния, железа и витамина B12. Это может приводить к анемии, мышечным судорогам, бессоннице и общему упадку сил.

Оральные контрацептивы также способны вызывать дефицит витаминов группы B, магния и цинка, что отражается на эмоциональном состоянии и энергетическом уровне женщин.

Врачи подчеркивают, что отменять назначенные препараты самостоятельно категорически нельзя, но рекомендуют пациентам контролировать уровень соответствующих витаминов и микроэлементов, при необходимости дополняя терапию их дополнительным приемом после консультации с врачом. Особенно важно это для людей, длительно принимающих перечисленные лекарственные средства.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.