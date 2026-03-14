Фиджитал-спорт и память героев: Подольск анонсировал 1500 спортивных событий в 2026 году

Фото: [ Бег на дистанцию на Чемпионате Московской области по легкой атлетике в Жуковском/Медиасток.рф ]

Подольск продолжает удерживать статус одного из главных спортивных центров Подмосковья. В 2026 году на территории округа запланировано более полутора тысяч соревнований и турниров — от муниципальных до международных. Масштабная программа охватит как профессиональных спортсменов, так и любителей, а главный акцент сделан на доступности и инновациях.

Календарь событий обещает быть насыщенным. Жителей и гостей округа ждут традиционные фестивали ГТО, состязания «Сила Победы», мероприятия ко Дню физкультурника. Однако главная интрига этого года — дебют соревнований по фиджитал-спорту, где физическая подготовка сочетается с цифровыми технологиями. Отдельный блок посвятят памяти героев России и участников специальной военной операции: турниры по волейболу, хоккею и армрестлингу объединят ветеранов, действующих спортсменов и простых жителей.

Летом, с июня по август, стартует проект губернатора Андрея Воробьева «Спорт в каждый двор», реализуемый в рамках федеральной программы «Прорыв к здоровью». За три месяца на площадках округа проведут 120 мероприятий. Кульминацией станет традиционный матч с легендами футбола. Помимо игры, гостей ждут автограф-сессии, мастер-классы и конкурсы — возможность прикоснуться к большому спорту появится у всех желающих.

Не забывают и о подрастающем поколении. Подольская школьная лига продолжает расширяться, вовлекая все больше ребят. Уже скоро состоятся финальные игры по волейболу, а также состязания КВН и медиалиги. В новом сезоне планируется включить дополнительные виды спорта, что потребует модернизации инфраструктуры.

И здесь власти заходят с дальним прицелом. В рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» в центре округа появится фиджитал-центр. Комплекс объединит классическую спортивную зону — футбольное поле, стритбольную и воркаут-площадки — с цифровым пространством, оснащенным компьютерным залом, игровыми консолями и VR-оборудованием. На базе центра будут проходить занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами для детей, что открывает новые горизонты для технически ориентированной молодежи.

Параллельно развивается проект «Умный ФОК» с системой видеоаналитики, закупается современный инвентарь для школ и спорткомплексов. За всем этим стоит простая цель: повысить качество тренировочного процесса и сделать спорт доступным для каждого жителя округа. В Подольске уверены: спорт перестает быть просто физической активностью, превращаясь в образ жизни, объединяющий поколения.

