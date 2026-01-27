«Глухарь» с трассы: СК завершил расследование дела маньяка из-под Бугуруслана

Следственное управление СК России по Оренбургской области завершило расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Саратовской области, который обвиняется в серии жестоких убийств и изнасилований. Все они были совершены в период с 2005 по 2008 год в окрестностях Бугуруслана.

Как пишет «КП», жуткая история началась в августе 2008 года, когда в лесополосе у трассы Бугуруслан – Старокутлумбетово нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Несмотря на колоссальную работу следователей, которые допросили более 200 свидетелей и проверили свыше 2 тыс. биологических образцов, установить личность преступника тогда не удалось. Позже выяснилось, что в 2008 году он спешно покинул регион, переехав в Саратовскую область.

Спустя годы современные криминалистические технологии позволили вернуться к этому «глухарю». Экспертам удалось выделить генотип неизвестного мужчины из биологического материала, сохранившегося на одежде одной из жертв. Этот генетический след и привел оперативников к подозреваемому, который был задержан в ходе совместной операции СК и МВД.

В ходе расследования выяснилось, что жертвами обвиняемого стали не две, а шесть женщин. Четыре из них числились пропавшими без вести с 2005 года.

Преступник действовал по одному сценарию: передвигаясь на автомобиле, он предлагал подвезти женщин, ловивших попутку, увозил их в лес, где совершал насилие, а затем убивал путем удушения. Тела он закапывал в лесополосах, а одну из жертв сбросил с моста в реку Мочегай.

В деле фигурирует и выжившая — одна из женщин сумела обмануть маньяка и спастись после совершенного против нее преступления.

В настоящее время собрана исчерпывающая доказательная база. Обвиняемому предъявлено обвинение по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием). Уголовное дело направлено в суд.

