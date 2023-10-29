Фигуристка Фролова осталась довольна выступлением в первой серии турниров
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
Как пишет ТАСС, она планирует чуть-чуть отдохнуть перед началом подготовки к чемпионату России.
Анна Фролова является российском фигуристкой, которая занимается женским одиночным катанием. Известно, что она «на высокой ноте» завершила серию из 4-х турниров, чем, несомненно, рада. Девушка поделилась своими впечатлениями с журналистами после своей победы на этапе Гран-при России в Красноярске.
По словам Фроловой, серию из четырех стартов она провела достойно. Причем, девушку радует все, кроме ее вращений – «неразумно терять на них баллы». Она поделилась своими планами касательно программы и дальнейших действий.
Как выяснилось, спортсменке предстоит немного отдохнуть. А сразу после этого начнется упорная подготовка к чемпионату России.