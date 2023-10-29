Фигуристка Фролова осталась довольна выступлением в первой серии турниров

Как пишет ТАСС , она планирует чуть-чуть отдохнуть перед началом подготовки к чемпионату России.

Анна Фролова является российском фигуристкой, которая занимается женским одиночным катанием. Известно, что она «на высокой ноте» завершила серию из 4-х турниров, чем, несомненно, рада. Девушка поделилась своими впечатлениями с журналистами после своей победы на этапе Гран-при России в Красноярске.

По словам Фроловой, серию из четырех стартов она провела достойно. Причем, девушку радует все, кроме ее вращений – «неразумно терять на них баллы». Она поделилась своими планами касательно программы и дальнейших действий.

Как выяснилось, спортсменке предстоит немного отдохнуть. А сразу после этого начнется упорная подготовка к чемпионату России.